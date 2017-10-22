Выживший в авиакатастрофе самолёта «Шапекоэнсе» вратарь сыграл свадьбу

Бывший голкипер бразильского «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн женился менее чем через год после авиакатастрофы.
29 ноября прошлого года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших были три игрока. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».
Фольманн, который в результате авиакатастрофы лишился ноги, должен был сыграть свадьбу 16 декабря 2016 года, но из-за трагедии она была отложена.
На свадьбе присутствовали двое других игроков, вышивших в авиакатастрофе, — Алан Рушел и Нето.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» passarelaespelhadaimperio.
В Бразилии запретили показывать документальный фильм о «Шапекоэнсе»