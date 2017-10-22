Гонтарь: игра с «Рубином» — лучшая в этом сезоне для Шунина

Бывший вратарь московского «Динамо» Николай Гонтарь высказался о матче 14-го тура РФПЛ «Рубин» — «Динамо» (0:0) и отметил игру голкипера бело-голубых Антона Шунина.
«Матч «Рубин» – «Динамо» закончился с нормальным результатом. Тактика на игру у москвичей была в основном играть от обороны и по возможности проводить быстрые контратаки. К сожалению, довольно высокий уровень брака не позволил эти атаки успешно заканчивать.
Ребята большие молодцы. Отлично сыграли в обороне. Особенно рад за Антона Шунина – он провёл блестящий матч во всех отношениях. Думаю, очко на выезде с такой командой, как «Рубин», – это хороший итог.
Может, матч и не был полон красивых комбинаций, но это компенсировалось большим количеством борьбы и эмоций, что болельщикам всегда очень нравится. Были свои плюсы: «Динамо» смогло не пропустить, хотя натиск со стороны хозяев был велик, особенно во втором тайме. Молодцы, что сыграли на ноль.
Не думаю, что игра получилась лучшей во всей карьере Шунина, но если говорить об этом сезоне, то да. Всё-таки Антон провёл много игр на хорошем уровне, но вчерашний матч получился особенно ярким. Не могу сказать, что те очки, которые сейчас есть у «Динамо», – это полностью заслуга Шунина. Всё же вратарь и команда – это одно целое. Их нельзя чётко разделить. Успех – это общее усилие команды», – сказал Гонтарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.