Сутормин: «Зенит-2» — хорошая, обученная команда, обыгрывать её всегда приятно

Полузащитник «Волгаря» Алексей Сутормин, открывший счёт в матче 19-го тура ФНЛ с «Зенитом-2», поделился впечатлениями от игры в Санкт-Петербурге, которая закончилась победой астраханцев со счётом 2:1.
«Второй год подряд наши матчи с «Зенитом-2» складываются очень драматично и удачно для нас, с голами на последних секундах. Не сказал бы, что у меня как у воспитанника «Зенита» какой-то особый настрой на эти встречи. Просто так складывается. «Зенит-2» — хорошая, обученная команда, обыгрывать её всегда приятно. Но, в принципе, мы в каждом матче стремимся играть на победу.
Во вчерашней встрече в первом тайме мы владели инициативой, могли и обязаны были решать исход матча до перерыва. Во втором тайме перестали играть в нужный нам футбол и дали много пространства игрокам соперника. За это и поплатились, позволив противнику сравнять счёт. Но очень хорошо, что вырвали победу на последних секундах. Она была нам очень нужна.
Об интересе к себе со стороны других клубов узнаю из прессы или от агента. Приятно, но совершенно не зацикливаюсь на этом. Моё дело — выкладываться на 100 % в каждом матче и приносить максимум пользы команде, что и стараюсь делать», — сказал Сутормин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
23-летний Сутормин в 17 матчах нынешнего сезона ФНЛ забил семь голов. Ранее были сообщения об интересе к игроку со стороны ряда российских клубов, а также чешской «Виктории». Контракт футболиста с «Волгарём» заканчивается по окончании сезона-2017/18.