«Урал» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ахмата» на матч 14-го тура российской Премьер-Лиги.
«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумаль, Ильин, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Фидлер, Емельянов, Чантурия, Билоног, Глушков.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Анхель, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев.
Запасные: Гудиев, Плиев, Сампайо, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Лео.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ахмат». Начало встречи — в 14:00 мск.