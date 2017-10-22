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«Урал» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ

22 октября 2017, воскресенье. 12:45 Футбол

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ахмата» на матч 14-го тура российской Премьер-Лиги.

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумаль, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Фидлер, Емельянов, Чантурия, Билоног, Глушков.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Анхель, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев.

Запасные: Гудиев, Плиев, Сампайо, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Лео.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ахмат». Начало встречи — в 14:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Урал
Новости. Футбол
22 октября 2017, воскресенье
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