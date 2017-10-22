Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Райола: матери Лукаку приходилось идти на матчи с его свидетельством о рождении

22 октября 2017, воскресенье. 13:03 Футбол

Агент Мино Райола, представляющий интересы игроков «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и Ромелу Лукаку и форварда «Ниццы» Марио Балотелли, поделился мыслями о расизме в футболе.

«Люди говорят, что в футболе нет дискриминации? Чернокожие игроки постоянно подвергаются дискриминации, причём сознательной. Её продвигают всякие ублюдки. Есть также несознательная дискриминация. Например, когда люди спрашивают меня о каких-то неизвестных чернокожих игроках, то говорят: „Он похож на Балотелли? А на Погба? А на Лукаку?“ Они никогда не спрашивают: „А он как Ибра? Тойвонен? Или Бекхэм?“

Когда чернокожие игроки молоды, то должны стараться больше, чем белые, чтобы добиться успеха. Также есть стереотипы, что чернокожие футболисты физически сильнее других. Это тоже неправильно, это дискриминация. Другое дело, что я всё время слышу о том, что чернокожие недостаточно техничные игроки. Но если у вас есть только физические преимущества, вы не будете выступать за «Манчестер Юнайтед». Вам нужны технические навыки, интеллект, менталитет, профессионализм.

Я разговаривал с матерью Лукаку. Ей приходилось идти на матчи молодёжных команд с его свидетельством о рождении. Она всегда спорила с другими родителями, которые не верили, что её сыну 12 или 14 лет. Он родился в Бельгии, но многие распространяли ложные сведения о том, что на самом деле он родился в Африке.

Я всегда радуюсь, когда чернокожие игроки делают что-то в знак протеста против расизма. Если Марио или Поль сделают что-то подобное, у меня не будет никаких проблем с этим», — сказал Райола.

Райола: Лукаку хочет, чтобы фанаты перестали петь песню про размер его пениса
Источник: 101 Great Goals Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Ницца Марио Балотелли Мино Райола Поль Погба Ромелу Лукаку Расизм
Новости. Футбол
22 октября 2017, воскресенье
14:00 Черевченко: «инстинкта убийцы» «Балтике» пока не хватает
13:50 Гаттузо может сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана»
13:40 Клопп: «Тоттенхэм» — это не только Кейн
13:31 Каха Каладзе избран новым мэром Тбилиси
13:28 Вартапетов: никакой боязни играть, как было у Асатиани, у Зобнина нет
13:27 Генсек ФИФА увидела победу футболистов НСФЛ в Межконтинентальном турнире в Сочи
13:09 Радимов: по составу «Зенит» назвать фаворитом нельзя, у ЦСКА тоже хорошие игроки
13:03 Райола: матери Лукаку приходилось идти на матчи с его свидетельством о рождении
12:48 Пономарёв: ЦСКА может добиться ничьей в матче с «Зенитом» только за счёт обороны
12:45 «Урал» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ
12:36 Сутормин: «Зенит-2» — хорошая, обученная команда, обыгрывать её всегда приятно
12:35 Васин: буду рад забить «Зениту» ногой, головой или любой другой частью тела
12:29 Гонтарь: игра с «Рубином» — лучшая в этом сезоне для Шунина
12:29 Выживший в авиакатастрофе самолёта «Шапекоэнсе» вратарь сыграл свадьбу
12:14 Будогосский: Кукуян допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота «Спартака»
12:12 На матче ЦСКА — «Зенит» ожидается до 26 тыс. зрителей
12:04 Неймар повздорил с Эмери на тренировке «ПСЖ»
11:51 Батшуайи: счастлив, что помог «Челси» набрать три очка в сложный момент
11:44 Райола: не позволю Ибрагимовичу остановиться. Мои дети выросли, мне нужны деньги
11:42 Женская сборная Дании, бойкотировавшая матч со Швецией, сыграет с Хорватией
11:35 Харгривз: Нильссон-Линделёф потерял часть доверия Моуринью
11:30 Фидлер: «Уралу» по силам выйти в еврокубки, нужно лишь немного везения
11:19 Вернер признался, что в детстве мечтал играть за «Манчестер Юнайтед»
11:00 Прямая видеотрансляция матча «Вильярреал» — «Лас-Пальмас»
10:54 Балотелли: гол «Рубину» — один из самых красивых в карьере, хоть вратарь и уснул
10:48 Тренер «Амкара»: игра со «Спартаком» показала — у нас есть своя философия
10:38 Гол: «Амкар» хорошо оборонялся, ничья со «Спартаком» — хороший результат
10:33 Идову — о нереализованном моменте в матче со «Спартаком»: мне надо извиниться
10:32 Васин: встреча ЦСКА и «Зенита» — событие для российского футбола
10:31 Зидан не считает себя лучшим тренером в мире
10:25 Балотелли: Манчини в «Зените»? Это бесполезная трата времени
10:16 Моуринью: когда ты проигрываешь из-за отношения игроков, это действительно плохо
10:00 Коновалов: приятно, когда обращают внимание клубы РФПЛ, однако я игрок «Кубани»
10:00 Созин: не вижу никаких объективных причин для того, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит»
09:53 Павлов: в перспективе перед «Ротором» есть задача выйти в РФПЛ, и мы её выполним
09:48 Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров пожелал удачи форварду «Урала» Ильину
09:34 Сарри: директор «МС» спросил меня, кто работает в Серии А — глупцы или безумцы
09:33 Матч «Барселона» — «Малага» посетил «двойник Месси»
09:31 Бывший футболист Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси
09:18 Спаллетти: «Интер» мог сыграть с «Наполи» лучше, но счастлив и ничьей
08:33 Деулофеу: перед голом «Малаге» не видел, чтобы мяч покинул пределы поля
07:10 Бенитес: «Ньюкасл» сделал шаг вперёд, важно продолжать побеждать
04:22 Толиссо: «Баварии» не удалось показать свою игру, иначе забили бы больше
03:53 Альбиоль: в отличие от прошлых сезонов, сейчас «Интер» выглядит как команда
03:26 Хави: возможность перехода в «МЮ» обсуждалась, но я всегда думал о «Барселоне»
Все новости RSS
Партнерский контент