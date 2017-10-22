Райола: матери Лукаку приходилось идти на матчи с его свидетельством о рождении

Агент Мино Райола, представляющий интересы игроков «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и Ромелу Лукаку и форварда «Ниццы» Марио Балотелли, поделился мыслями о расизме в футболе.
«Люди говорят, что в футболе нет дискриминации? Чернокожие игроки постоянно подвергаются дискриминации, причём сознательной. Её продвигают всякие ублюдки. Есть также несознательная дискриминация. Например, когда люди спрашивают меня о каких-то неизвестных чернокожих игроках, то говорят: „Он похож на Балотелли? А на Погба? А на Лукаку?“ Они никогда не спрашивают: „А он как Ибра? Тойвонен? Или Бекхэм?“
Когда чернокожие игроки молоды, то должны стараться больше, чем белые, чтобы добиться успеха. Также есть стереотипы, что чернокожие футболисты физически сильнее других. Это тоже неправильно, это дискриминация. Другое дело, что я всё время слышу о том, что чернокожие недостаточно техничные игроки. Но если у вас есть только физические преимущества, вы не будете выступать за «Манчестер Юнайтед». Вам нужны технические навыки, интеллект, менталитет, профессионализм.
Я разговаривал с матерью Лукаку. Ей приходилось идти на матчи молодёжных команд с его свидетельством о рождении. Она всегда спорила с другими родителями, которые не верили, что её сыну 12 или 14 лет. Он родился в Бельгии, но многие распространяли ложные сведения о том, что на самом деле он родился в Африке.
Я всегда радуюсь, когда чернокожие игроки делают что-то в знак протеста против расизма. Если Марио или Поль сделают что-то подобное, у меня не будет никаких проблем с этим», — сказал Райола.