Радимов: по составу «Зенит» назвать фаворитом нельзя, у ЦСКА тоже хорошие игроки

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура российской Премьер-Лиги, в котором «армейцы» примут «Зенит» сегодня, 22 октября.
«В матче ЦСКА – «Зенит», конечно же, хочется увидеть красивой игры, чтобы были голы. Всё-таки встречаются два лидера отечественного футбола. Естественно, мне хочется, чтобы победил «Зенит». Однако лёгким этот матч для гостей точно не будет, пусть ЦСКА и не может выиграть у «Зенита» уже на протяжении восьми встреч. Хорошо, что петербуржцы не проигрывают, но каждый матч – это новая история.
Есть ли у «Зенита» преимущество? Какое? Игра в еврокубках и в чемпионате России – это абсолютно разные вещи. Это никак психологически не скажется на командах перед сегодняшним матчем. Это другая история. Два разных турнира, все взрослые люди. Футбол ведь тем и хорош, что даже если вчера ты проиграл, сегодня всё равно можешь выиграть. По составу «Зенит» назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемионата» Алиной Матинян.