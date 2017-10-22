Вартапетов: никакой боязни играть, как было у Асатиани, у Зобнина нет

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии полузащитника Романа Зобнина и защитника Андрея Ещенко.
«Нельзя сказать, что Зобнин на 100 % тренируется в основной группе. Рома чувствует себя хорошо как физически, так и психологически. Никакой боязни играть, как было у Малхаза Асатиани, у него нет.
По Ещенко ясность будет только после сегодняшнего обследования», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Главный тренер красно-белых Массимо Каррера 16 октября сообщил, что Зобнин, который из-за травмы не сыграл в нынешнем сезоне ни одного матча, сможет вернуться на поле примерно через месяц.
Зобнин начал тренировку в общей группе «Спартака»