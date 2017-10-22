Черевченко: «инстинкта убийцы» «Балтике» пока не хватает

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от домашнего матча 19-го тура ФНЛ с «Динамо» СПБ (3:2).
«В любой игре даже с положительным результатом вопросы к игрокам есть. Самоотдача была у ребят сумасшедшая. А вот «инстинкта убийцы» нам пока не хватает. При счёте 2:0 вместо того, чтобы снимать все вопросы, получаем необязательный гол со стандарта. Спасибо болельщикам, которые в неприятную погоду пришли и поддержали команду. Для них сегодняшняя игра была интересной и приятной. Для нас, тренеров – не очень.
Перед каждой практически игрой у нас на тему удалений с игроками жёсткий разговор. Но эмоции… Хотя любые эмоции человек должен уметь держать при себе. Иногда пишут, что в команде нет дисциплины. Но – ещё раз повторюсь – если вы спросите об этом у футболистов, они вам расскажут совсем обратное», — приводит слова Черевченко официальный сайт Футбольной национальной лиги.