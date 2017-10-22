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Морозюк: «Шахтёр» — соперник, который злит киевское «Динамо» больше всего

22 октября 2017, воскресенье. 14:18 Футбол

Защитник киевского «Динамо» Николай Морозюк поделился ожиданиями от домашнего матча с донецким «Шахтёром» (22 октября) в чемпионате Украины.

«Сейчас мы восстанавливаемся после прошлого матча с «Янг Бойз». Главное — возобновить силы и физически, и психологически. Настроение боевое, на «Шахтёр» нас дополнительно мотивировать и настраивать не нужно. Все прекрасно понимают, что это за соперник, и что за игра. Работаем в обычном режиме. Такие матчи всегда непредсказуемы, как и сам футбол. В том, что соперник будет сильным, а игра тяжёлой — больше, чем уверен. Конечно, каждый захочет победить. Будем биться за эту победу и, дай бог, добудем три очка.

Каждый матч, как последний. Этот соперник является самым главным раздражителем. Не важно, есть силы или нет, но ты должен вытаскивать все внутренние резервы наружу, и оставить на футбольном поле последнее, что у тебя есть ради победы, которой мы все бредим. Собственно, это и есть то, ради чего ты выходишь на футбольное поле. В данной ситуации «Шахтёр» — соперник, который злит больше всего», — цитирует Морозюка официальный сайт «Динамо».

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев Шахтёр Донецк Николай Морозюк
Новости. Футбол
22 октября 2017, воскресенье
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