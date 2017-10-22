«Вильярреал» разгромил «Лас-Пальмас», Черышев отдал голевую передачу

«Вильярреал» выиграл у «Лас-Пальмаса» в матче девятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Российский игрок «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте и отдал голевую передачу.
В дебюте второго тайма Седрик Бакамбу открыл счёт. На 65-й минуте Марио Гаспар удвоил преимущество хозяев. Две минуты спустя игрок гостей Чимо отправил мяч в свои ворота. В концовке отличился Никола Сансоне.
«Вильярреал» с 16 очками занимает пятое место в таблице, «Лас-Пальмас» (6) — 18-й.