Игрок «Зари»: в Украине вполне обычно каждый день видеть на улице пьяных людей

Бразильский нападающий луганской «Зари» Паулиньо рассказал о своей жизни в Украине.
«Это очень холодная страна, люди много пьют. Вполне обычно увидеть на улице каждый день пьяных людей.
Одна женщина шла рядом с моей женой и назвала меня чёрным и обезьяной. Я уже знал язык и понял, что было сказано, но жена попросила объяснить, что она сказала. Оказалось, что этот человек живёт в одном с нами доме. Обычно люди смотрят на тебя по-другому, когда ты идёшь куда-то», — приводит слова футболиста издание R7.
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