Прямая видеотрансляция матча «Сельта» — «Атлетико»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч девятого тура испанской Примеры «Сельта» — «Атлетико».
В таблице испанского чемпионата «Сельта» после восьми туров располагается на 10-й строчке, а «Атлетико» занимает четвёртое место, опережая соперника на пять очков.
Отметим, что, когда команды встречались в Виго в предыдущий раз, «Атлетико» разгромил «Сельту» со счётом 4:0.
Трансляция матча «Сельта» — «Атлетико» начнётся в 17:15 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».