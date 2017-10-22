Защитник «Малаги»: перед первым голом «Барселоны» мяч на полметра вышел за линию

Защитник «Малаги» Луис Эрнандес не согласился с решением арбитра Пабло Гонсалеса Фуэртеса засчитать гол Херарда Деулофеу в матче девятого тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Могу понять, что они говорят, что мяч не вышел, но это же абсурд. Мяч вышел на полметра за линию. В очередной раз мы страдаем от судей.
Я всегда говорю, что у судей тяжёлая работа, но от «Эйбара» мы пропустили гол из офсайда, а потом это повторилось в игре против «Валенсии», – цитирует Эрнандеса Sport.es.
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