Тарханов: в «Урале» договорились, что каждый матч должен быть как последний

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена (Уралмаш)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Любая победа важна. Сегодня выиграли, очень довольны. Договорились, что каждый матч должен быть как последний. В первом тайме старались сохранить результат. Потом атаковали и забили ещё один гол. Во втором тайме ничего не дали сделать сопернику», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
«Урал» выиграл у «Ахмата» и вышел на четвёртое место в РФПЛ