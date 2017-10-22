«Кёльн» сыграл вничью с «Вердером», набрав второе очко в этом сезоне Бундеслиги

«Кёльн» сыграл вничью с «Вердером» в матче девятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 0:0.
На протяжении всего матча хозяева были близки к тому, чтобы выйти вперёд, но так и не смогли распечатать ворота гостей. Защитник сборной России Константин Рауш, выступающий за «Кёльн», провёл на поле всю игру.
«Кёльн» набрал второе очко в нынешнем сезоне чемпионата Германии и занимает последнее место в турнирной таблице. «Вердер» (5) находится на одной позиции выше.