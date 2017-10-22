Таарабт: этап в «Милане» сломал меня психологически

Полузащитник «Дженоа» Адель Таарабт вспомнил период выступлений за «Милан» с января по июнь 2014 года.
«Этап в «Милане» сломал меня психологически. Я успешно выступал, мы были близки к подписанию контракта, но затем пришёл Филиппо Индзаги и принял другое решение. Возвращаться в «КПР» из «Милана», с которым я играл в Лиге чемпионов рядом с такими звёздами, как Кака, было действительно непросто.
Сейчас там всё поменялось, непросто строить команду с 11-ю новыми игроками, но для итальянского футбола важно, что «Милан» пытается вернуться на вершину», — цитирует Таарабта Football Italia.
Таарабт: половина игроков «КПР» просто зарабатывала деньги