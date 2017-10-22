«Спартак-2» победил «Тюмень» в заключительном матче 19-го тура ФНЛ

«Спартак-2» победил «Тюмень» в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве на территории Академии «Спартак» имени Ф.Черенкова и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На исходе получаса игры Силванус Нимели открыл счёт. На 38-й минуте отличился Александр Ломовицкий. На 73-й минуте Фэшн Сакала забил третий мяч в ворота гостей. В концовке Владимир Лешонок отыграл один мяч.
«Спартак-2» с 30-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тюмень» (18 баллов) находится на 19-й строчке.