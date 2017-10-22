«Арсенал» победил «Эвертон» со счётом 5:2 и догнал «Челси» по количеству очков

«Арсенал» выиграл у «Эвертона» в матче девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк » и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
На 12-й минуте Гранит Джака потерял мяч у собственной штрафной площади, Уэйн Руни тут же его подобрал, а затем мощнейшим ударом отправил мяч в дальний верхний угол. В конце первого тайма Джордан Пикфорд совершил классный сейв после дальнего мощного удара, но отбил мяч прямо на ногу Начо Монреалю, который сравнял счёт.
В дебюте второго тайма Алексис Санчес протащил мяч до чужой штрафной, после чего аккуратно набросил на линию вратарской, откуда Месут Озил головой неотразимо пробил под перекладину. На 68-й минуте Идрисса Гейе получил вторую жёлтую карточку.
Шесть минут спустя Озил прострелил с правого фланга в середину штрафной на Александра Ляказетта, который пробил по воротам. В концовке основного времени Джек Уилшир сделал мастерскую передачу на Аарона Рэмси, который с нескольких метров пробил в ближний нижний угол.
На 93-й минуте Монреаль сделал не самую удобную передачу на Петра Чеха, Байе Умар Ниасс перехватил мяч и поразил пустые ворота. Две минуты спустя Санчес установил окончательный счёт.
По итогам 9 туров «Арсенал» с 16 очками делит четвёртое место с «Челси». «Эвертон» (8) — 18-й.