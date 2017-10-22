Кононов: не буду называть фамилии, если «Ахмат» проиграл, виновата вся команда

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал итоги матча 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена (Уралмаш)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Нам вновь не хватило реализации. Моменты создаём практически в каждой игре, но не забиваем. Что касается игры в обороне — если мы много пропускаем, в любом случае проблемы в обороне есть. Не буду называть фамилии, если проиграли, виновата вся команда.
«Урал» — хорошая команда, состав у команды ровный. Поздравляю соперника с победой», — цитирует тренера сайт грозненцев.
«Урал» — «Ахмат» — 2:0. Видеообзор матча