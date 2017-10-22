Вернблум из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующий матч ЦСКА в РФПЛ

В матче 14-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает на своём поле «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
В составе «армейцев» с первых минут на поле вышел полузащитник Понтус Вернблум. Во втором тайме он получил жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне РФПЛ. Таким образом, шведский футболист из-за автоматической дисквалификации будет вынужден пропустить гостевой матч следующего 15-го тура с тульским «Арсеналом», который состоится 27 октября.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».