ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в центральном матче 14-го тура РФПЛ

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд.
В первом тайме инициатива была на стороне «армейцев», гости были вынуждены обороняться большими силами. После перерыва «Зенит» владел преимуществом, но голов зрители так и не увидели.
«Зенит» с 29 очками занимает первое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. ЦСКА, который набрал 25 баллов, находится на третьей строчке.