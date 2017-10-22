Манчини объяснил, почему поругался с Фернандесом во время матча с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после гостевой ничьей с ЦСКА (0:0) в матче 14-го тура РФПЛ объяснил, почему поругался с защитником «армейцев» Марио Фернандесом.
Журналисты спросили у итальянского специалиста, была ли это провокация с его стороны, чтобы игрок ЦСКА получил карточку.
«В этом нет ничего особенного. Просто был грубый фол Фернандеса, после которого он протестовал, жаловался судье. Я не мог отреагировать никак иначе. Фол действительно очень грубый», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Манчини: даже ничьей с ЦСКА не могу быть рад, но результат справедлив