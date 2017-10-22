Гончаренко: удалось улучшить качество игры и движения по сравнению с «Базелем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0.
«Думаю, получилась хорошая игра, которая должна понравиться болельщикам. Надо было улучшить качество игры и движения по сравнению с матчем против «Базеля» (0:2) – думаю, это нам удалось. Обе команды сегодня могли сыграть более остро, получились бы более качественные атаки. Единственное – слишком много жёлтых карточек.
Кучаев делает правильные вещи, то, что мы просим. Он должен работать с мячом под прессингом. Хотелось бы, чтобы он включался в те атаки, которые завершаются голом. Он может перекрывать две позиции – середину поля и давить на флангах, предотвращать атаку Кришито», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.