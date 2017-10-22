Кокорин: ничего хорошего не было. Боевая ничья

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд.
«Ничего хорошего не было. Боевая ничья», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
«Зенит» с 29 очками занимает первое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-Лиги. ЦСКА, который набрал 25 баллов, находится на третьей строчке.
Лунёв: не мне советовать Лодыгину, человек уже сколько поиграл