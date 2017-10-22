Гордюшенко: мне кажется, судья неправильно жёлтые карточки раздавал

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0.
«Игра во всём смотрелась намного лучше. Просто забить не смогли. Тренер сказал, что нужно провести эту игру агрессивно. Мы, конечно, в каждом матче стараемся так играть, но после „Базеля“ был двойной настрой. Особенно с „Зенитом“. Хотелось забрать очки. Жаль, что не получилось.
Матчи с «Зенитом» и «Спартаком» очень важные, поэтому без эмоций никак. В начале матча было много жёлтых, думали, что можем и до красной карточки дойти. Но сыграли аккуратно. Мне кажется, судья неправильно жёлтые карточки раздавал. Можно было в некоторых моментах и не наказывать. Например, в эпизоде с Васиным. Там никакой грубости не было», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.