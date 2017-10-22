Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Эйбар»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч девятого тура испанской Примеры «Реал» — «Эйбар». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»сегодня, 22 октября. Главный судья — Альварес Искьердо из Барселоны.
В таблице испанского чемпионата «Реал» после восьми туров располагается на третьей строчке, а «Эйбар» занимает 16-е место.
Трансляция матча «Реал» — «Эйбар» начнётся в 21:45 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».
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