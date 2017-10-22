«Лион» разгромил «Труа» со счётом 5:0, Депай оформил хет-трик

«Лион» разгромил «Труа» в матче 10-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Труа на стадионе «Стад де л'Об» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
Хет-трик оформил Мемфис Депай, один из мячей забивший с пенальти. Ещё по разу отличились Бертран Траоре и Мариано. При счёте 0:3 игрок хозяев Кристоф Эрей получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
«Лион» с 19 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Труа», который набрал 12 баллов, — на 13-й строчке.