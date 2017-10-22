А. Евсеев: не считаю, что я сделал что-то сверхъестественное в матче с «Ахматом»

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена (Уралмаш)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Мне показалось, что «Ахмат» больше играл за счёт длинных передач. А мы действовали за счёт коротких передач. Поэтому нам удалось взломать оборону соперника.
Нельзя сказать, что я забил эффектный гол. Денис Кулаков прошёл по флангу, отдал мне передачу. Я обыграл игрока и пробил. Не считаю, что я сделал что-то сверхъестественное.
Вообще никогда не смотрю в таблицу. Выхожу на каждый матч с желанием забить и выиграть. Вчера Денис говорил, что в случае победы мы можем выйти на четвёртое место. Я от него об этом узнал", — цитирует игрока сайт «Урала».