Сон: ранний гол этого монстра Кейна сыграл важную роль в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги, отметив заслугу в этом успехе форварда Гарри Кейна. Сон отметился голом, а Кейн оформил дубль.
«Мы заслуживали сегодня победы. Ранний гол в исполнении этого монстра Гарри Кейна сыграл очень важную роль для нас. «Тоттенхэму» нужно продолжать мыслить позитивно, как сегодня. Как и перед каждым домашним матчем, мы работали очень усердно, чтобы завоевать три очка», — приводит слова южнокорейского футболиста BBC Sport.
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