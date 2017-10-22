«Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 6:2, играя в меньшинстве с 26-й минуты

«Ювентус» выиграл у «Удинезе» в матче девятого тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
У гостей хет-трик оформил Сами Хедира, по голу забили Даниэле Ругани и Миралем Пьянич, ещё один мяч в свои ворота отправил Самир. У хозяев отличились Стипе Перица и Данило Ларанжера. С 26-й минуты туринцы играли в меньшинстве после удаления Марио Манджукича.
«Ювентус» с 22 очками поднялся на третье место в таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (6) — 14-й.