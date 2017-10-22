Почеттино: матчи на «Уэмбли» начинают казаться домашними для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии. «Шпоры» в нынешнем сезоне проводят домашние матчи на стадионе «Уэмбли», пока их новый стадион продолжает строиться.
«Это фантастика. Команда показала великолепную игру, а футболисты выглядели здорово. Нам удалось хорошо начать встречу. Очень рад за наших болельщиков. Сегодня мы победили на глазах у Диего Марадоны, Коби Брайанта, которые были на трибунах. Великолепный день для нас. Сегодня остался удовлетворённым от многого, в том числе от настроя команды и поддержки болельщиков. Матчи на «Уэмбли» начинают казаться домашними. Мы можем побеждать на этом стадионе, и это придаёт уверенности.
Третий сезон подряд мы пытаемся догнать кого-то в турнирной таблице. Сейчас «Манчестер Сити» выступает хорошо. У них чудесная команда и один из лучших тренеров мира. Мы надеемся, что сможем их настигнуть», — цитирует Почеттино BBC Sport.