«Анжи» обыграл тульский «Арсенал», прервав серию из пяти матчей без побед в РФПЛ

В матче 14-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» принимал на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей голы на свой счёт записали Мирал Самарджич, Аяз Гулиев и Арсен Хубулов, который реализовал пенальти. За «Арсенал» отличились Сергей Ткачёв и Лука Джорджевич. Таким образом, «Анжи» прервал свою серию из пяти матчей без побед в РФПЛ.
«Анжи» (12 очков) располагается на последней, 16-й, строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (17) — на девятом месте.