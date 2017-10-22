Скрипченко: победа достигнута на таких нервах, что не передать словами

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (3:2) в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги.
«Нервный матч очень получился. Понятно, что где-то над командой довлеет то, что очков не хватает и положение непростое в таблице, поэтому победа была нужна нам как глоток свежего воздуха. Но достигнута она на таких нервах, что не передать словами. Повели с разницей в два мяча и в следующей же атаке отдаём инициативу по счёту. Всё на тоненького до последней минуты.
Благо что ребята нашли в себе дополнительные силы в конце ценой хитростей каких-то, включили немного рациональный футбол для того, чтобы довести до победы сегодняшний матч. Благодарен команде за характер и за то, что одержали победу, которая нам была нужна", — заявил Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».