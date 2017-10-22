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Созин: у ЦСКА есть ресурсы, могут ведь играть!

22 октября 2017, воскресенье. 21:32 Футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» (0:0).

«Не могу найти ответа на то, что произошло с ЦСКА в матче с «Базелем». Что случилось за эти четыре дня? Ни один болельщик ЦСКА сегодня не пожалел, что сыграли вничью. Даже если бы случайно пропустили и проиграли, никто бы не упрекнул. Бывает играют плохо, когда невозможно смотреть, как на матчи с «Базелем», «Динамо», «Уфой», «Уралом». Не играли они тогда так, как сегодня. Но что мешает? Все боролись, пластались. Шесть жёлтых карточек, на двоих – десять. Не было голов, но ничего страшного. И без них футбол был хорош. Сразу другая интонация тренера на пресс-конференции, даже журналисты встречали с аплодисментами.

Почему нельзя так играть хотя бы несколько матчей подряд? Сегодня ведь не было нудного перепаса между защитниками, всё было вперёд. Очень хорошо выглядел Константин Кучаев, добавил ему уверенности гол в ворота «Манчестера». Он был сегодня активнее Александра Головина, хотя Саша такой энерджайзер, что перебегать его сложно. Это было видно в сравнении с Астемиром Гордюшенко, который явно пересидел в ЦСКА. Вышел, но сильных качеств не показал. Хочется посмотреть на Кучаева, когда и Головин совсем восстановится, и Алан Дзагоев будет. С этими ребятами можно оттолкнуться. В скорости мышления он им не уступает.

Хочу посмотреть следующий матч с таким настроем. Если не будет, значит, это случайность. По итогу сегодня ЦСКА понравился настроем, борьбой, неуступчивостью, огнём в глазах. Хорошо, что так собрались. Ресурсы есть, могут ведь играть! И с такой игрой можно спокойно ехать в Базель. Там спокойно играть и выигрывать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Мостовой: ЦСКА потерял три очка в матче с «Зенитом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Урал ФК Уфа Алан Дзагоев Александр Головин Андрей Созин Астемир Гордюшенко Константин Кучаев
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