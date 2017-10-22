Аллегри после победы над «Удинезе» поблагодарил Манджукича за удаление

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Удинезе» (6:2) в матче 9-го тура итальянской Серии A поблагодарил Марио Манджукича за его удаление.
Форвард покинул поле на 26-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Ювентуса». В начале второго тайма хозяева сумели сравнять счёт, но затем «старая синьора» забила четыре мяча.
«Я в любом случае хотел дать отдохнуть Манджукичу в следующем матче. На самом деле, я хочу поблагодарить его, потому что нам нужно было вернуться к победам в матчах, когда результат надо защищать и страдать за него. Поэтому мы можем только поблагодарить его. В последних двух матчах у нас была достойная игра, но нам нужно было что-то вроде этого. Оставшись вдесятером, команда стала гораздо более собранной», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.