Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» одержала победу в чемпионате Португалии

«Бенфика», соперник ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, в гостевом матче 9-го тура чемпионата Португалии встречалась с «Авешем». Встреча проходила на стадионе «Авиш» и завершилась победой лиссабонцев со счётом 3:1.
В составе победителей отличился Харис Сеферович, а ещё два гола забил Жонас, оба раза реализовав пенальти. За «Авеш» гол забил Родриго Дефенди.
«Бенфика» (20 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, «Авеш» (6) — на 16-й строчке.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде победил «Бенфику» со счётом 2:1. Вторая игра между соперниками пройдёт в Москве 22 ноября.