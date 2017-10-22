Матчи чемпионата Уругвая были отменены из-за забастовки игроков

Четыре матча чемпионата Уругвая, включая встречу лидеров «Пеньяроль» — «Дефенсор Спортинг», которые должны были состояться в воскресенье, отменены из-за конфликта, связанного с правами на использование образов игроков, сообщает Reuters.
Футболисты при поддержке местной ассоциации тренеров в пятницу написали письмо в Уругвайскую футбольную ассоциацию, обвинив руководство в эксплуатации.
Группа из 500 футболистов в своём письме просит немедленно прекратить использовать личные права любыми способами.
Представители игроков в пятницу встретились с чиновниками, но соглашение достигнуто не было, после чего были отменены четыре матча высшего дивизиона в субботу и ещё четыре в воскресенье.
24 сентября в Уругвае были отменены все запланированные на тот день матчи после того, как судьи объявили забастовку из-за растущего насилия.