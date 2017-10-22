И. Суркис: о судействе никогда не говорю, но не ставить такие пенальти…

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис остался категорически недоволен уровнем судейства в домашнем матче 13-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтёром» (0:0), но пообещал вернуть интригу в борьбе за чемпионство. Наиболее резонансным событием матча стало решение арбитра Виталия Романова не поставить пенальти в ворота «Шахтёра» в моменте, когда на 60-й минуте мяч попал в руку Богдану Бутко.
«Поверьте мне, интрига будет – я вам обещаю. Рано ещё вешать медальки „Шахтёру“, мы будем бороться.
Я о судействе никогда не говорю, но не ставить такие пенальти…Тогда можно сейчас «Шахтёр» построить и пускай из федерации приедут его наградить. Человек рукой выбивает мяч – не ставят пенальти. Это футбол. Может, нам нужно, как в Италии, смотреть видеоповторы и подсказывать главному арбитру? Этот судья — один из слабейших из тех, кто судил за последнее время. У меня сложилось впечатление, что он вообще не понимал, что происходит на поле", — цитирует Суркиса Sportarena.com со ссылкой на программу «ПроФутбол».
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