Буффон: Аллегри следует заставить остальных смотреть видео с игрой Игуаина

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал гостевую победу над «Удинезе» (6:2) в матче 9-го тура чемпионата Италии, отметив игру форварда Гонсало Игуаина. В этой встрече аргентинец отметился голевой передачей.
«Мы понимаем, что должны улучшать свою игру. В этом матче я не сделал ничего выдающегося на поле. Что мне действительно понравилось сегодня, так это настрой Игуаина. Его игра была достойна похвалы. Тренеру следует заставить остальных футболистов смотреть видео с сегодняшней игрой Игуаина для мотивации», — приводит слова Буффона Mediaset Premium.
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