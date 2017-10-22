«Метц» уволил главного тренера после девяти поражений в десяти матчах Лиги 1

Главный тренер «Метца» Филипп Еншбергер был уволен со своего поста в связи с неудовлетворительными результатами команды в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера команды временно будет Жозе Пино, который до сегодняшнего дня работал с резервным составом.
«Метц» проиграл девять из десяти матчей в новом сезоне чемпионата Франции. Команда с тремя очками располагается на последней, 20-й, строчке в турнирной таблице Лиги 1.
57-летний Еншбергер работал с «Метцем» с 2015 года. В бытность игроком он посвятил клубу всю свою карьеру. Филипп выступал на позиции полузащитника команды с 1977 по 1992 год, проведя 428 матчей и забив 57 голов.
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