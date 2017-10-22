Кавани спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Марселем», Неймар был удалён

В матче 10-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Велодром» встречались «Марсель» и «ПСЖ». Центральная игра тура завершилась вничью со счётом 2:2.
Хозяева вышли вперёд на 16-й минуте благодаря точному удару Луиса Густаво. На 33-й минуте Неймар счёт сравнял. Вновь повести в счёте «Марсель» сумел на 78-й минуте, когда отличился Флорьян Товен. На 87-й минуте «ПСЖ» остался вдесятером — Неймар получил вторую жёлтую карточку за то, что толкнул Лукаса Окампоса. От первого поражения в чемпионате команду Унаи Эмери спас Эдинсон Кавани, который уже в компенсированное время сравнял счёт.
В таблице Лиги 1 «ПСЖ» (26 очков) располагается на первой строчке, а «Марсель» (18) занимает пятое место.