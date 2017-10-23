Чернов: «Урала» была нужна встряска в виде пенальти в матче с «Ахматом»

Защитник «Урала» Никита Чернов прокомментировал домашнюю победу над «Ахматом» (2:0) в матче 14-го тура РФПЛ, отметив, что незабитый соперником пенальти на 3-й минуте стал решающим моментом встречи.
«Первые минут 10-15 были тяжёлыми. «Ахмат» очень хорошо начал игру, всегда шёл в прессинг, нам было тяжело выходить со своей половины поля. После пенальти ребята собрались, почувствовали, что можно играть. После этого момента начали искать шансы у чужих ворот. Нам нужна была такая встряска. Вторую игру подряд начинаем очень плохо, а команда соперника доминирует над нами. Момент с пенальти, думаю, стал решающим. После этого мы собрались и стали играть в свою силу.
Сейчас нет смысла смотреть в турнирную таблицу. Идём от матча к матчу. Тренерский штаб постоянно ставит задачу – выигрывать те игры, которые есть. По возможности цеплять очки с лидерами. Думаю, что в таблицу можно будет посмотреть зимой, когда уйдём в отпуск. От этого потом надо будет плясать», – сказал Чернов в интервью клубной пресс-службе.
«Урал» (22 очка) после 14 туров располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ.