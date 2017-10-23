Зидан: «Реал» выступил не совсем идеально в матче с «Эйбаром»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнюю победу над «Эйбаром» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании.
«Реал» сегодня хорошо сыграл в обороне. Доволен, несмотря на чувство, что мы выступили не совсем идеально. Нашим игрокам, возможно, не хватало на поле вариативности, могли сыграть лучше с мячом. Мы сделали несколько изменений в составе. Иногда нужно смириться с тем, что невозможно всегда играть идеально.
То, что Бензема был в запасе, было запланированно изначально. Он должен был немного отдохнуть перед тем, как вступить в игру», — цитирует Зидана Football Espana.
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