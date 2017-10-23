Бушманов: у футболистов «Спартака» в Севилье коленки точно не задрожат

Бывший защитник «Спартака» и старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов считает, что красно-белые не дрогнут психологически в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Севильей». Во встрече 3-го тура, которая прошла в Москве, «Спартак» одержал разгромную победу над испанским клубом — 5:1.
«Коленки точно не задрожат, поскольку «Спартак» — достаточно опытная команда со зрелыми, уже немало повидавшими на своем веку футболистами. Понятно, что у «Севильи» будет запредельная мотивация, желание оправдаться перед своими болельщиками. Матч может сложиться по-разному, но уверен, что москвичи не дрогнут», — приводит слова Бушманова «Московский комсомолец».
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