Тео Эрнандес: будем стоять за Бензема до самой смерти

Защитник «Реала» Тео Эрнандес прокомментировал домашнюю победу над «Эйбаром» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании, а также поддержал партнёра по команде форварда Карима Бензема.
«Мы должны были победить дома и показали выдающуюся игру. Нужно продолжать в том же духе. Эту победу посвящаем нашим болельщикам.
Я очень счастлив, что в моей команде есть такие партнёры, ну а мне нужно продолжать расти как футболист. Мы будем стоять за Бензема до самой смерти, для нас он лучший нападающий. Криштиану всегда нацелен на то, чтобы забить гол, но сегодня ему это не удалось», — приводит слова Эрнандеса пресс-служба «Реала».
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