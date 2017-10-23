«Манчестер Сити» интересуется 20-летним защитником «Лиона» Дьякаби

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении защитника «Лиона» Муктара Дьякаби. Как сообщает The Sun, спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн и помощник главного тренера команды Микель Артета наблюдали за игрой 20-летнего футболиста в матче Лиги Европы между «Эвертоном» и «Лионом» (1:2).
Наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола в лице Дьякаби видит замену 31-летнему Венсану Компани, который всё чаще оказывается в лазарете из-за травм.
В нынешнем сезоне Дьякаби провёл четыре матча в чемпионате Франции и забил один гол.
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