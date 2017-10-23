Маскерано: всю свою жизнь буду считать себя центральным полузащитником

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано отметил, что в первую очередь считает себя футболистом средней линии.
«Всю свою жизнь буду считать себя центральным полузащитником. Это не значит, что у меня есть проблемы с выступлением на какой-нибудь иной позиции. В «Барселоне» я во всех амплуа в обороне и полузащите. Тренеры знают, что я способен играть как в защите, так и в средней линии. Борьба – именно то, что мне всегда нравилось. Наставник сборной Аргентины знает, что может рассчитывать на меня», — приводит слова Маскерано Ole.
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