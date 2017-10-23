Кавани: «ПСЖ» нужно многое улучшать в своей игре

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани прокомментировал ничью с «Марселем» (2:2) в матче 10-го тура французской Лиги 1. Именно гол Кавани в компенсированное время позволил парижанам добыть одно очко.
«Это был важный гол, потому что матч практически завершился. Он был нам очень нужен. На стадионе „Марселя“ царит невероятная атмосфера, здесь тяжело играть. Впереди ещё много матчей, но мы завоевали важное очко.
Нам нужно многое улучшать в нашей игре. У нас впереди длинный путь, несколько турниров, предстоит много работы. Боюсь ли я поражений? Это футбол. Все матчи сложные. Мы можем выиграть или проиграть. Нужно отдавать все силы во время матча и покидать поле с высоко поднятой головой", — приводит слова Кавани официальный сайт «ПСЖ».
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