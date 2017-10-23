Фёллер решил публично не критиковать игроков «Байера»

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер решил больше не критиковать футболистов команды публично. Раньше игрокам «Байера» нередко доставалось от Фёллера за слабую игру.
«Прошли те времена, когда я публично критиковал игроков «Байера». Я решил воздержаться от этого. Если раньше кто-то немного ошибался, то я высказывался на этот счёт. Больше это делать не буду», — приводит слова Фёллера интернет-портал Goal.
По итогам 9 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.
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