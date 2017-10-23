Штрунц: проблемы «Баварии» при Хайнкесе стали видны отчётливее

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Штрунц проанализировал игру команды в выездном матче 9-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом». Подопечные Юппа Хайнкеса одержали победу со счётом 1:0, но Штрунц считает её неубедительной.
«После этой победы проблемы «Баварии» при Хайнкесе стали видны отчётливее. Примечательно, что Хайнкес идёт на ротацию состава. Игра развивалась слишком медленно, и было видно, что «Бавария» не стала играть сильнее. Проблемы ощутимы в первую очередь в средней линии», — приводит слова Штрунца интернет-издание Sport1.
Хайнкес возглавил мюнхенцев в начале октября, сменив уволенного Карло Анчелотти.
Хайнкес: «Бавария» должна была трястись за результат матча до самого конца